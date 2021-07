Botticelle ferme con il caldo estivo. La sindaca Virginia Raggi lo scorso sabato 3 luglio ha firmato un'ordinanza valida fino al prossimo 30 settembre, per lo stop alle carrozzelle a trazione animale, in presenza di ondate di calore particolarmente intense, con un livello di rischio 3 del bollettino del Sistema di Sorveglianza previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione dirmaato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Quest'anno l'ordinaza del Campidoglio prevedere l'interruzione del servizio con temperature pari o superiore ai 25 centigradi. In queste giornate le botticelle potranno circolare solo a partire dalle ore 18 qualora i valori siano scesi al di sotto del limite fissato appunto a 25 gradi centigradi.

L'ordinanza sulle botticelle per tutelare i cavalli

Alla base del provvedimento c’è "l’esigenza di tutelare maggiormente i cavalli impiegati in attività di trazione di vetture pubbliche o private e di quelli impiegati in attività ludiche e sportive, e di prevenire potenziali danni alla salute degli animali" si legge. "Anche quest'anno Virginia Raggi ha emesso l'ordinanza per i benessere dei cavalli, nell'attesa che il nostro Regolamento per lo spostamento delle botticelle nei parchi veda il via libera definitivo, dopo la sentenza di ottobre – spiega il presidente della Commissione IV Ambiente presso Assemblea Capitolina Daniele Diaco – Ancora una volta, la nostra amministrazione mostra la massima sensibilità verso il mondo animale, riservando un'attenzione speciale a quelli che altrimenti sarebbero costretti a lavorare in condizioni, è il caso di dirlo… disumane".

Bloccato il regolamento per spostare le botticelle nei parchi

Lo scorso giugno il Consiglio di Stato ha bloccato il regolamento sulle botticelleapprovato in Assemblea capitolina, che prevedeva il trasferimento delle carrozelle trainate dai cavalli all'interno di parchi e ville storiche e anche per questa estate i cavalli restano in strada. La decisione è arrivata dopo la sospensione a maggio scorso di parte del testo da parte del Tar del Lazio. Il Comune di Roma non può abolirle a causa di una normativa nazionale troppo rigida e stringente.