Bonus eFamily Lazio 2026, dalla Regione nessuna notizia: “Rocca chiarisca, famiglie in difficoltà”

Dalla Regione Lazio tutto tace sul bonus per famiglie con caregiver in difficoltà: “Non ci sono garanzie, la giunta dia un riscontro: è una misura essenziale”.

Immagine di repertorio

Che fine hanno fatto i Buoni servizio per la Non autosufficienza, che sostengono cittadini caregiver più bisognosi e le loro famiglie? Manca sempre meno alla fine del 2025, ma continuano i i ritardi e le incertezze legate ai bonus eFamily. "Molte famiglie e lavoratori e lavoratrici caregiver non hanno alcuna garanzia sul prosieguo dell’assistenza visto che ad oggi la Regione Lazio non ha ancora pubblicato il bando 2026 per i buoni per la Non autosufficienza eFamily – ha fatto sapere la consigliera regionale e presidente del Comitato regionale di controllo contabile della Regione Lazio Eleonora Mattia – Numerose le segnalazioni che mi arrivano ormai da mesi da parte delle famiglie sui continui ritardi e incertezze legati ai buoni eFamily".

Interrogazione alla Regione Lazio: che fine hanno fatto i bonus eFamily?

La consigliera già lo scorso settembre ha presentato un'interrogazione alla Giunta Rocca a risposta immediata per chiedere al Presidente della Regione Lazio e all’Assessore competente quali siano le intenzioni e le risorse previste per la prossima annualità 2026 dei Buoni Servizio eFamily, dedicati all’assistenza delle persone non autosufficienti

"Siamo arrivati a dicembre e nulla è cambiato: le segnalazioni continuano ad arrivarmi e centinaia di famiglie denunciano pubblicamente l’assenza di notizie sul bando 2026. La Regione batta un colpo e dia urgentemente un riscontro, garantendo tempi certi, su questo contributo essenziale per le persone fragili e le famiglie di Roma e del Lazio, che ogni giorno, h24, sono gravate da compiti di cura”, conclude Mattia.

Cosa sono i buoni eFamily e a cosa servono

I Buoni eFamily, finanziati attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, rappresentano un aiuto concreto per migliaia di famiglie con caregiver nella Regione Lazio dal 2021. Si tratta di un contributo fino a 700 euro al mese per 12 mensilità erogato per sostenere spese legate all’assistenza domiciliare, all’impiego di assistenti familiari o all’accesso a centri diurni. Buoni eFamily, inoltre, rappresentano un consistente aiuto per il pagamento degli asili nido.

Negli ultimi anni sono stati investiti in totale 45 milioni di euro. Ma su ciò che accadrà nel 2026 ancora non si è pronunciato nessuno dalla Regione Lazio. Arrivati a fine anno non ci sono ancora notizie ufficiali.

"E questo è particolarmente grave se pensiamo a quanto accaduto con l’ultima edizione, quella del 2025: il portale è rimasto inaccessibile per oltre un mese, e una volta riaperto, gli 8 milioni disponibili sono andati esauriti in poche ore, lasciando fuori tantissime famiglie – ha sottolineato la consigliera Mattia – Serve un cambio di passo: risorse adeguate, criteri di selezione chiari e oggettivi, attenzione costante ai bisogni delle persone più fragili e delle famiglie che le assistono ogni giorno, spesso senza alcun supporto".