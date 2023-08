Bombe carta esplose a Ostia, il prefetto: “Più controlli e indagini su nuovi equilibri criminali” Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo sul territorio di Ostia “finalizzato ad affermare energicamente la presenza dello Stato nell’area oggetto di attenzione”.

A cura di Enrico Tata

Quattro bombe carta esplose sul litorale romano in pochi giorni, l'ultima davanti al ristorante La Bussola. Attentati su cui sta indagando l'antimafia e per i quali oggi si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Palazzo Valentini. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo sul territorio di Ostia "finalizzato ad affermare energicamente la presenza dello Stato nell'area oggetto di attenzione".

D'accordo con il sindaco di Roma, il prefetto ha preannunciato una riunione che si svolgerà a settembre presso il municipio di Ostia che avrà l'obiettivo di verificare le operazioni di controllo e le attività svolte in queste settimane dalle forze dell'ordine e dai vigili urbani.

Nel corso della riunione, inoltre, sono stati analizzati tutti gli eventi criminali recentemente avvenuti a Fiumicino, Ostia e a Dragona, cercando di evidenziare differenze e convergenze che possano consentire di mettere eventualmente in relazione tali episodi e, inoltre, di individuare una matrice criminale comune.

Leggi anche Incidente ad Ostia, Fabio Consoli perde il controllo dello scooter e muore a 60 anni

"I fatti di cronaca che hanno interessato nei giorni scorsi Ostia e una parte del litorale romano non devono essere sottovalutati. Ecco perché è positivo il segnale di compattezza istituzionale arrivato dalla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a partire dal rafforzamento dei controlli disposto dal Prefetto Giannini che ringrazio. Come Roma Capitale abbiamo ribadito la piena collaborazione per garantire la sicurezza e la legalità sul Litorale, che sarà anche protagonista di un grande piano di investimenti. A settembre organizzeremo un incontro in Municipio assieme al Prefetto, coinvolgendo tutte le istituzioni, la cittadinanza e le forze sociali e produttive locali", ha dichiarato in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Siamo molto determinati a contrastare questi fenomeni malavitosi e ovviamente preoccupati" perché "episodi come questi generano un danno d'immagine importante sia tra l'opinione pubblica che tra gli stessi abitanti del Municipio in un periodo, come quello estivo, in cui il nostro territorio è particolarmente frequentato", ha spiegato il presidente del Municipio X di Roma, Mario Falconi.