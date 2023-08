Ostia, bomba carta esplode davanti al ristorante La Bussola: è la quarta sul litorale romano Si tratta della quarta esplosione in pochi giorni nel litorale laziale, dopo quelle a Fiumicino e a Dragona e la seconda ad Ostia.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

Ancora una bomba carta esplode lungo il litorale laziale: è la quarta dopo quelle a Fiumicino e a Dragone, la seconda ad Ostia. L'esplosione, come riporta la Repubblica, è avvenuta questa notte davanti a La Bussola, stabilimento sul lungomare Amerigo Vespucci, ad Ostia. La bomba carta è stata lanciata verso le una della notte, nel parcheggio di fronte al ristorante della struttura, già chiusa e ha danneggiato l'automobile del proprietario, una Audi 5 e il terreno. I gestori del ristorante hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine a cui hanno negato di aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.

Si indaga per cercare di capire se ci sia un legame fra le esplosioni, fra le vittime e i presunti autori. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un conflitto per il controllo di estorsioni e usura lungo il litorale romano, nato in seguito ad alcune scarcerazioni. Nel frattempo, mentre sul caso indagano gli agenti della polizia, ma anche quelli della Guardia di Finanza e i carabinieri, c'è preoccupazione fra esercenti e residenti delle zone coinvolte.

I precedenti: tre bombe in tre giorni

Come anticipato, prima di questa esplosione ce ne sono state altre tre. Le prime bombe carta sono scoppiate l'8 agosto scorso, rispettivamente ad Ostia e a Fiumicino. Il primo ordigno è esploso verso le 23.30 in via delle Fiamme Gialle, dove sono presenti molti locali, davanti ad una delle quattro caserme dalla Guardia di Finanza.

L'altra, invece, a Fiumicino davanti al ristorante "Da Cacio e pepe", verso le 3 della stessa notte. Forse lanciato da un'automobile in corsa, nella deflagrazione è stato danneggiato anche un autobus che stava transitando. La terza bomba carta, invece, è esplosa davanti ad un rivenditore di moto a Dragona: anche in questo caso il proprietario ha spiegato agli inquirenti di non aver mai ricevuto richieste di denaro.