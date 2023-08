Bomba carta contro il ristorante “Da Cacio e Pepe” a Fiumicino: un boato sveglia i residenti

L’esplosione è avvenuta questa notte, martedì 8 agosto, intorno alle 3. Sul posto Vigili del fuoco e forze dell’ordine che indagano su autori e movente: completamente distrutta la vetrata e ingenti i danni per il locale in via Passo Buole (Isola Sacra).