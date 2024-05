video suggerito

Litiga con 2 ragazzi in strada, in 4 lo seguono e lo prendono a sassate in testa: 17enne in ospedale L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Roma, nei pressi della fermata metro San Paolo. Indagano gli agenti della Polizia di Stato.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Quattro ragazzi hanno aggredito un 17enne a Roma, prendendolo prima a calci e pugni, e colpendolo poi con una sassata alla testa. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi in viale Giustiniano Imperatore alla fermata della metro San Paolo: il gruppetto si è poi dileguato, facendo perdere le sue tracce. La vittima è stata portata in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi, il 17enne è stato ricoverato in codice giallo.

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Colombo, che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza per identificare gli aggressori. Le indagini sono al momento in corso, anche per arrivare a capire cosa sia accaduto e il movente del brutale pestaggio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 17enne avrebbe discusso in strada con due degli aggressori. Questi, dopo aver litigato, lo hanno seguito mentre provava ad allontanarsi, per poi circondarlo arrivati alla fermata metro San Paolo insieme ad altri due ragazzi. Qui lo hanno sopraffatto, prendendolo a calci e pugni e dandogli poi una sassata dietro la nuca.

Non è ancora noto se il 17enne conoscesse o meno i suoi aggressori, o se li abbia incontrati per caso. Certo è che i quattro lo hanno seguito nonostante la discussione fosse terminata, per poi accanirsi su di lui. Data la differenza numerica, il ragazzo non è riuscito a difendersi: fortunatamente, nonostante la violenza del pestaggio, le ferite riportate non sono state eccessivamente gravi. Anche lui, ovviamente, sarà ascoltato dai poliziotti che indagano sul caso per capire cos'è successo e identificare i quattro.