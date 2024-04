video suggerito

Paura a Sora, passeggia per strada e viene azzannato alle gambe da un cane: trasportato in ospedale Lo ha sentito passeggiare, ha iniziato ad abbaiare e con un balzo gli si è scagliato contro: è quanto accaduto a Sora, dove un romano di 47 anni è stato azzannato alle gambe.

A cura di Beatrice Tominic

Stava passeggiando per strada quando un cane lo ha azzannato alle gambe. È successo a Sora, comune del Frusinate, nella provincia a sud della capitale. L'uomo, un quarantasettenne, stava camminando in zona Selva, quando il cane lo avrebbe aggredito. L'animale si sarebbe scagliato immediatamente su di lui, puntando alle gambe, azzannandolo. Il quarantasettenne era spaventato, ma non è riuscito a fare nulla per distrarre l'animale o evitare che gli si avventasse contro.

Azzannato alle gambe un quarantasettenne a Sora

La paura per l'uomo è stata tanta. Stava passeggiando, quando ha sentito un cane abbaiare da una delle abitazioni. Il cane, abbaiando, ha iniziato a correre e lo ha raggiunto. Con un balzo sarebbe riuscito ad uscire dal giardino dell'abitazione e gli si è scagliato addosso, mordendogli le gambe.

Il quarantasettenne, di Roma, ha subito gridato aiuto. Ed è stato immediatamente soccorso: sentendolo urlare i residenti hanno chiamato il 118. Azzannandolo alle gambe il cane gli ha provocato delle ferite che, fortunatamente sono state guarite senza gravi conseguenze.

L'arrivo dei soccorsi e le cure in ospedale

Non appena scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza con alcuni operatori del soccorso sanitario del 118. Sono loro che hanno trasportato il quarantasettenne in ospedale, alla vicina struttura Santissima Trinifrotà, dove sul corpo e, in particolare, sulle gambe dell'uomo sono stati effettuati accertamenti più accurati. Le ferite riportate dall'uomo sono risultate essere guaribili in quindici giorni.

Nel frattempo, oltre ai soccorsi, sono arrivati sul posto anche i carabinieri e i veterinari della Asl: i primi hanno avviato le indagini per individuare il proprietario, denunciato per omessa custodia, i secondi, invece, hanno disposto il ricovero dell'animale nel canile di zona.