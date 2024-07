video suggerito

Dodicenne mangia della pizza, finisce in ospedale, viene dimesso e muore Tragedia nel Frusinate, dove un dodicenne è morto, dopo aver mangiato della pizza con i genitori. Finito in ospedale, è stato dimesso ma si è sentito male, poi il decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di dodici anni è morto nella notte all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. I tragici fatti sono accaduti tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio nel centro della provincia di Frosinone. L'adolescente viveva con la sua famiglia nella contrada Tufano. Sul decesso la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta, per far luce sull'accaduto. Da capire infatti se la scomparsa del ragazzo sia riconducibile ad una tragica fatalità oppure se si sarebbe potuta evitare. Di aiuto alle indagini si riveleranno i risultati degli esami autoptici, che faranno chiarezza sulle cause del decesso.

Il 12enne si è sentito male dopo aver magiato un piazza con i genitori

Secondo quanto ricostruito finora il giovane ha mangiato della pizza con i genitori, si è sentito male ed è finito in ospedale. Dimesso, è tornato a casa, ma le sue condizioni di salute sono precipitate, fino a condurlo al decesso. Arrivato al pronto soccorso dello Spaziani, i medici non hanno potuto purtroppo fare nulla per salvargli la vita. Non è ancora chiaro di preciso cosa sia successo.

Lutto ad Anagni per la morte del 12enne

La notizia della morte improvvsia del giovane si è diffusa rapidamente in città e la comunità si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, in attesa che la salma riceva il nulla osta della Procura e vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Il sindaco di Anagni Daniele Natalia ha espresso vicinanza e cordoglio ai genitori. "Questa mattina la nostra contrada si è svegliata con un grandissimo lutto – scrive su Facebook la contrada parrocchiale Tufano Anagni – Tutto il comitato parrocchiale e le loro famiglie si stringono con immenso dolore in un forte abbraccio di conforto intorno alla famiglia. Non si può morire a 12 anni. Riposa in pace piccolo angelo".