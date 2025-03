video suggerito

Prende a bottigliate e tenta di strangolare la compagna incinta: arrestato 32enne L'uomo è stato tratto in arresto dopo che la compagna ha chiesto aiuto al 112 e i carabinieri sono intervenuti nell'appartamento di Tor Sapienza. Medicata in ospedale, è stata dimessa con 21 giorni di prognosi.

A cura di Redazione Roma

Un uomo di trentadue anni è stato arrestato in flagranza di reato la scorsa notte, con l'accusa di aver maltrattato la compagna. L'uomo violento era già noto alle forze dell'ordine, ed è stato tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Tor Sapienza, alla periferia Est di Roma.

I militari sono arrivati in un'abitazione in via Federico Turano, a seguito di una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze 112. Al telefono una donna chiedeva aiuto perché il compagno la stava minacciando e picchiando.

Quando sono arrivati ha raccontato loro che il compagno, al culmine di un litigio per futili motivi, aveva tentato di strangolarla e l'aveva ferita al volto colpendola con una bottiglia di vetro. Un'aggressione brutale, portata a termine noncurante del fatto che la compagna fosse anche incinta.

Trasportata al Policlinico Casilino in codice rosa, è stata medicata e dimessa con 21 giorni di prognosi. L'uomo, di nazionalità rumena, è stato invece trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove il giudice ha convalidato l'arresto.