Chiede di mettere la museruola al cane e viene aggredito: "Picchiato davanti ai miei figli piccoli" Mauro Danielli, l'avvocato pestato alla Balduina dopo aver chiesto di mettere la museruola al cane, racconta l'accaduto. "Prima le offese, poi è scattato".

Gli avevano chiesto soltanto di mettere la museruola la cane, un grosso molosso senza guinzaglio. Ma il padrone, un ragazzo di 26 anni, ha reagito prima insultandoli, poi scagliandosi contro l'uomo, noto avvocato della capitale e pestandolo.

È successo domenica sera, 21 luglio 2024, in un ristorante della Balduina, nel quadrante nord ovest della capitale. L'avvocato Mauro Danielli si trovava a cena fuori con la sua famiglia, la moglie e i due figli e un'altra coppia di amici con i figli quando si sono accorti della presenza del cane nel locale di via Orlandi de Tommaso. Spaventati per il fatto che fosse senza museruola, si sono rivolti al padrone che ha reagito in maniera totalmente inaspettata.

Il racconto dell'avvocato

"Siamo entrati nel locale dopo la messa. C'era questo ragazzo con il molosso, mia moglie gli ha chiesto di mettergli la museruola e lui ha iniziato a prenderla a parolacce – ha spiegato l'avvocato – Così sono intervenuto anche io. Lui ha continuato ad offendermi, sono uscito dal locale per chiamare le forze dell'ordine". Ma il ventiseienne lo ha seguito e gli si è scagliato contro.

L'aggressione

"Ha iniziato a picchiarmi, prendendomi a calci e pugni. Anche il cane alla fine mi ha morso: era ovvio, seguiva il padrone – ha continuato a spiegare l'avvocato – Non mi sono difeso, lui non aspettava altro. Fortunatamente le persone che hanno assistito al pestaggio hanno chiamato le forze dell'ordine, c'era anche Don Andrea che ha chiamato subito i soccorsi".

Dopodiché sono arrivati degli agenti della Polizia: "Lo hanno identificato chiamando la madre, ma poi è andato via tranquillo – spiega, anche se, come precisa il Corriere della Sera, dalla Questura sottolineano che non è previsto l’arresto in flagranza – A me hanno detto, invece, che avrei dovuto sporgere denuncia. E così ho fatto il giorno dopo, nella caserma dei carabinieri di Trionfale".

L'avvocato: "Picchiato davanti ai miei figli ancora piccoli"

"Oltre al dolore fisico, mi ha fatto molto male sapere che i miei figli hanno assistito all'intera scena dall'altra parte della vetrina della rosticceria. Sono amareggiato anche perché non è stato fermato. Da tempo alla Balduina mancano i controlli. Che fine fanno tutti gli insegnamenti che cerchiamo di trasmettere ai nostri figli?"