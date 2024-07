video suggerito

Chiede di mettere la museruola al cane, ma viene preso a calci e pugni dal padrone "Metta la museruola al cane", ha detto l'avvocato al proprietario. Ma in risposta gli sono arrivati soltanto calci e pugni: pestato a sangue, sono intervenuti i carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Una pattuglia del carabinieri.

"Può mettere la museruola al cane?". Ma come risposta ha ricevuto soltanto calci e pugni dal proprietario del molosso. È successo in un locale della Balduina nella serata di domenica 21 luglio 2024. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato e identificato l'aggressore e hanno raccolto la denuncia della vittima, un noto avvocato.

Aggredisce l'avvocato che gli aveva chiesto di mettere la museruola al cane: cosa è successo

L'avvocato si trovava a cena in un ristorante del quartiere Balduina, nel quadrante di Roma nord ovest, in via Orlando di Tommaso, insieme alla moglie e alla figlia. Nello stesso locale, insieme alla famiglia, anche un uomo con un cane, un molossoide anche senza guinzaglio. Un po' preoccupato l'avvocato ha chiesto all'uomo, avventore dello stesso ristorante, di mettere la museruola al cane, ma il padrone, anziché rispondere alla richiesta, lo ha picchiato brutalmente.

L'arrivo dei soccorsi

Mentre il padrone del cane lo massacrava di botte, è immediatamente scattato l'allarme. Ad allertare le forse dell'ordine i responsabili del locale che, insieme alla famiglia dell'avvocato, hanno assistito all'intera scena. Sul posto, sono presto arrivati i carabinieri della compagnia di Trionfale che si sono messi alla ricerca del padrone del cane: l'uomo si era allontanato insieme all'animale, ma non ha fatto in tempo ad andare molto lontano. I militari hanno identificato l'aggressore poco dopo e hanno provveduto a raccogliere la denuncia dell'avvocato ancora dolorante. L'uomo, il proprietario del molosso, è stato denunciato ed è accusato di lesioni.