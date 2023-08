Tre bombe carta in tre giorni sul litorale laziale: l’ultima esplode ad Acilia Una bomba carta al giorno: è questo il bilancio degli ultimi tre giorni sul litorale laziale. L’ultima è esplosa la scorsa notte ad Acilia, poco distante da un autosalone.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Una bomba carta è esplosa nel corso della notte in vicolo di Dragone, ad Acilia, periferia sud ovest della capitale a pochi passi da Ostia davanti ad un autosalone. Si tratta della terza bomba carta scoppiata in tre giorni sul litorale laziale: nei gironi scorsi ne erano esplose altre due, una ad Ostia e l'altra a Fiumicino.

Bomba carta esplosa ad Acilia

La bomba carta di questa notte è esplosa ad Acilia, davanti alla vetrina di un autosalone e ha provocato un forte boato verso le una di stanotte. Sul posto, subito dopo essere stati allertati, sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato immediatamente ad indagare. Nell'esplosione sono state danneggiate la struttura e un'automobile che si trovava parcheggiata poco distante, annerita la facciata della concessionaria.

Le precedenti esplosioni nei giorni scorsi

Come anticipato, quella esplosa ad Acilia è soltanto la terza bomba carta negli ultimi 3 giorni. Prima dell'autosalone, gli altri ordigni sono scoppiati davanti ad un ristorante in via Passo Buole a Fiumicino, Da cacio e pepe: tutta la vetrata è stata interamente distrutta, danneggiata in diversi punti la struttura, gli arredi e gli assi di sostegno.

Leggi anche Arrestato rapinatore seriale: il 25enne è accusato di tre colpi messi in fila tra Ostia e Acilia

La seconda, invece, è scoppiata ad Ostia, in via delle Fiamme Gialle, proprio davanti ad una delle quattro caserme della Guardia di Finanza: si trovava sotto ad un'automobile in sosta e, nell'esplosione, l'ordigno ha danneggiato anche un autobus che stava transitando lungo la strada. Sui tre casi continuano ad indagare i carabinieri: l'ipotesi è che le esplosioni dei tre ordigni possano essere collegate. Ma per fare chiarezza sulle ragioni e i responsabili, serviranno ulteriori accertamenti.