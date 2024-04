video suggerito

Blitz degli anarchici nella notte a Cinecittà: a fuoco bancomat, auto e cassonetti Cassonetti, bancomat e auto in fiamme: il blitz di questa notte a Cinecittà porta la firma degli anarchici che, prima di disperdersi, hanno scritto sul muro: “Anna e Alfredo liberi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La manifestazione del gruppo di anarchici nel gennaio 2023.

"Nessuna pace per chi vive di guerra". E, ancora: "Anna e Alfredo liberi". Porta la firma degli anarchici il blitz degli anarchici a Cinecittà, fra viale Giulio Agricola e via Tuscolana, dove un folto gruppo di ragazzi ha messo a ferro e fuoco la zona. Il blitz è avvenuto questa notte, verso le ore 4 di mercoledì 24 aprile 2024. Sul posto, non appena allertati sono arrivati gli agenti della polizia del reparto delle Volanti e da vari commissariati come quello di Appio, Romanina, Tuscolano, Tor Pignattara e altri.

Incendi e danni a bancomat e auto

A far scattare l'allarme sono stati i residenti vedendo le fiamme nelle vie della zona. Nel corso del blitz gli anarchici e le anarchiche hanno spostato in mezzo alla strada in viale Giulio Agricola tre cassonetti, poi li hanno incendiati. Stessa sorte è toccata ad una campana per la raccolta dei rifiuti di vetro.

Dopo si sono spostati nelle vicinanze, nel quartiere di Cinecittà, nel quadrante a sud est della capitale. È lì che hanno dato completamente alle fiamme un'automobile e preso d'assalto gli sportelli del bancomat. Hanno dato fuoco ad uno sportello bancomat e ad uno di postemat. Si sono, infine, lanciati sulla vetrata di una filiale di Banca Intesa Sanpaolo, danneggiandola. Prima di lasciare la zona, hanno scritto sui muri la loro firma, rivendicando la loro azione.

Le indagini in corso

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti per le operazioni di spegnimento laddove necessario, sono arrivati gli agenti, sia dal reparto delle Volanti che dai commissariati vicini. I poliziotti sono presto stati raggiunti dai colleghi della polizia scientifica. Non si conosce ancora il numero di componenti del gruppo di anarchici, non è ancora stato identificato nessuno degli autori del blitz. Nel frattempo indaga la polizia: non si esclude che qualche novità possa arrivare analizzando i sistemi di videosorveglianza della zona.