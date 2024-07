video suggerito

Auto travolge e uccide una donna ad Aprilia: caccia al pirata della strada I carabinieri indagano per risalire al pirata della strada che ha travolto e ucciso una 69enne nella notte ad Aprilila. Ritrovata l'auto abbandonata.

A cura di Alessia Rabbai

Grave incidente stradale nella notte in via Valcamonica, nel Comune di Aprilia, dove un'auto ha travolto e ucciso una donna. Il sinistro si è verificato tra lunedì 8 e martedì 9 luglio nel territorio della provincia di Latina. La vittima rimasta investita da quanto si apprende è una sessantanovenne del posto, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Sono stati i carabinieri del dipendente Norm – Sezione Radiomobile a notare quella che sembrava una sagoma umana nell'oscurità. Si sono avvicinati con la pattuglia e hanno trovato il corpo esanime, riverso sul ciglio della carreggiata. La donna aveva il volto sporco di sangue e non dava segni di vita.

Inutile i tentativi di rianimare la donna investita

Subito i militari prestandole soccorso hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto è giunto in breve tempo il personale sanitario, che ha tentato di rianimare la donna, facendole il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito. Non c'è stato nulla da fare per salvarla. I militari hanno svolto gli accertamenti di rito, al termine dei quali la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se fare l'autopsia.

Una donna ha denuncato il furto dell'auto

Successivamente una donna di trent'anni sempre di Aprilia ha chiamato i carabinieri, dicendo che due persone sconosciute le avevano rubato la macchina e ha sporto denuncia contro ignoti. Poco dopo l'auto è stata ritrovata lungo via Selciatella, chiunque fosse alla guida l'ha abbandonata scappando a piedi. Sulla carrozzeria della vettura c'erano segni evidenti dei danni provocati dall'incidente stradale. L'auto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. È caccia al pirata della strada, non ancora individuato.