Bomba d’acqua nel Frusinate: fiume rompe gli argini, in piena la Cascata di Isola del Liri

La cascata di Isola del Liri dopo la pioggia delle ultime ore. Foto da Facebook.

Un fiume che rompe gli argini, i massi sulla superstrada Cassino-Formia. E la cascata del centro di Isola del Liri che si ingrossa. Queste le conseguenze de temporali che si stanno abbattendo in Ciociaria, dove nella giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, alcuni comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. Nel territorio, come reso noto dal dipartimento regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, oggi è stata prevista allerta maltempo di colore arancione.

Temporali in Ciociaria: la situazione a Isola del Liri

Fra le zone più colpite dalle piogge e dai temporali anche Isola del Liri, come mostra, nella foto in apertura, la cascata ingrossata che sembra fagocitare il terrazzino dove, in situazione meteorologiche regolari, è possibile ammirare da vicino uno scorcio dalla bellezza unica. Proprio il comune di Isola del Liri, con l'ordinanza numero 6 del sindaco, ha previsto la chiusura delle scuole nel suo territorio. Medesima decisione, espressa dal sindaco con l'ordinanza numero 5, però, anche nel comune di Castelliri.

Maltempo in Ciociaria, il fiume Rapido rompe gli argini

Non soltanto la cascata, paura anche per un fiume in Ciociaria, il Rapido, che ha rotto gli argini. Il corso d'acqua è in piena e ha quasi raggiunto il ponte sul quale, come mostra il video in apertura di articolo, transitano le automobili. C'è massima allerta nel Frusinate per le condizioni meteorologiche, dove pioggia e temporali, con raffiche di vento, si stanno abbattendo da stanotte.

Temporali e pioggia da allerta arancione: le zone più a rischio

Ad avere la peggio in questa ondata di maltempo nella regione Lazio sono, in special modo, le zone della provincia di Frosinone e di quella di Latina, dove è stata diramata allerta arancione per criticità idrogeologica, nei territori che, come mostra la cartina, sono contrassegnati dalla lettera E, F e G che corrispondono a Aniene, bacini costieri del Sud e bacino del Liri.

Allerta gialla e arancione a Roma e nel Lazio secondo il bollettino della Protezione Civile.

Articolo in aggiornamento