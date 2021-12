Bollettino Covid Lazio, oggi sono 2285 nuovi positivi, di cui 1191 a Roma. I decessi sono 13 Il bollettino della regione Lazio di oggi, martedì 21 dicembre 2021: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2285 nuovi pazienti positivi, di cui 1191 a Roma e 527 nelle province. 13 i decessi.

A cura di Beatrice Tominic

Come comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio Amato, nella giornata di oggi, martedì 21 dicembre si contano 2285 nuovi positivi (647 in più rispetto a quelli di ieri). Il numero complessivo di test effettuato nella regione è di 64538 tamponi, di cui 22407 sono tamponi molecolari e 42131 sono gli antigenici, il rapporto fra positivi e tamponi oggi è pari a 3,5%. I casi di pazienti positivi nella città di Roma oggi sono 1191, mentre nelle province si contano 527 nuovi casi.

La situazioni negli ospedali e nelle terapie intensive

I pazienti negli ospedali aumentano: nei reparti ordinari i ricoverati sono 915, 11 in più rispetto a ieri; mentre le persone contagiate in terapia intensiva sono 128, 9 in più rispetto a ieri. Oggi si registrano anche 1191 guariti e 13 decessi, i pazienti che restano in isolamento domiciliare invece sono 38601. Dall'inizio della pandemia, infine, le persone guarite dal coronavirus sono state 411753 su 459386 casi esaminati in totale.

I nuovi casi di coronavirus nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 111 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 225 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 172 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 170 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi di Covid nelle province del Lazio

Asl di Frosinone: sono 207 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 152 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 138 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SMS truffa dal numero ufficiale delle vaccinazioni della Regione Lazio

Mentre nella Regione Lazio è sono stati superati i 10 milioni e mezzo di somministrazioni di vaccino contro il coronavirus e il milione di dosi booster, alcune delle persone che hanno prenotato il vaccino si sono viste recapitare, negli ultimi giorni, SMS truffa da parte del numero ufficiale per le prenotazioni. Nel messaggio, oltre al testo che inviata ad utilizzare il proprio buono spesa o a partecipare a concorsi che metterebbero in palio migliaia di euro, un link esterno con la dicitura "Lazio Christmas": nel caso di avvenuta ricezione, l'invito è quello di non cliccare sul link e di avviare una segnalazione alla Polizia Postale.