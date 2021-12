Truffa dal numero di prenotazione dei vaccini nel Lazio: attenzione all’SMS che promette buoni spesa Negli ultimi giorni, molte persone hanno ricevuto SMS truffa dal numero di prenotazione dei vaccini della Regione Lazio. Con “Lazio Christmas” vengono promessi buoni spesa e vincite oltre il migliaio di euro.

A cura di Beatrice Tominic

Da alcuni giorni il numero ufficiale delle prenotazione dei vaccini nella Regione Lazio invia SMS che promettono buoni spesa o concorsi con vincite oltre il migliaio di euro, disponibili cliccando un link, ma si tratta di una truffa. Alcune fra le persone che hanno prenotato la loro vaccinazione contro il covid 19, infatti, si sono viste recapitare nei propri telefoni, proprio da parte del numero ufficiale delle prenotazioni per i vaccini della Regione Lazio, SMS che hanno ben poco in comune con le misure di contrasto per il virus. Dopo i messaggi in cui sono stati indicati il giorno, l'ora e il luogo della vaccinazione prenotata, molti, infatti, hanno ricevuto messaggi che recitano: "Potrai ricevere il buono spesa per Natale, Lazio Christmas" oppure "Gentile utente non perdere questa occasione! Potrai essere tu a ricevere il buono spesa per Natale" e il collegamento ad un link esterno "Lazio Christmas".

Possibili collegamenti con l'attacco hacker dello scorso agosto

L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha preso le distanze da quanto sta succedendo con gli SMS, invita tutti gli utenti coinvolti a "Non rispondere assolutamente" ai messaggi che ricevono e consiglia, in caso di SMS ricevuto, di avviare una segnalazione alla Polizia Postale che sta svolgendo accertamenti a riguardo. Non si sa ancora chi abbia inviato gli SMS incriminati dal numero delle prenotazioni dei vaccini della Regione Lazio, ma non sono esclusi collegamenti fra questa truffa telefonica e l'attacco hacker che nell'agosto scorso ha violato e bloccato il sistema informatico della Regione Lazio.

Le nuove truffe tramite SMS

Non è la prima volta che gli hacker provano ad adescare le loro vittime inviando un SMS nel telefono del malcapitato o malcapitata. Una delle truffe in cui è più facile imbattersi, almeno nell'ultimo periodo, è quella che segnala la spedizione di pacchi spediti in attesa di essere ritirati oppure quella in cui viene dichiarata la possibile sospensione del proprio conto di Poste Italiane. In entrambi i casi, per non cadere vittima della truffa, non bisogna aprire il link che verrà allegato alla fine del messaggio.