video suggerito

Boato sentito a Fiumicino e Nettuno, l’esperto spiega a Fanpage.it cosa può averlo causato Un frammento d’asteroide o meteoroide potrebbe essere stato la causa del boato sentito a Roma giovedì scorso. Ma è un’ipotesi non confermata dagli esperti. Esclusi la scossa di terremoto e il boom sonico degli aerei militari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il boato sentito a Roma lo scorso 26 settembre non era un boom sonico degli aerei militari, è stato forse provocato da un frammento d'asteroide. Ma non c'è nulla di confermato e gli esperti senza dati non si sbilanciano, formulano solo ipotesi. Certo è che il boato di giovedì scorso ha attirato l'attenzione di tanti cittadini da Fiumicino a Nettuno.

Questione di pochi attimi, in un primo momento si è pensato che si trattasse di una lieve scossa di terremoto con epicentro localizzato tra Roma e la sua provincia. Ma sul sito ufficiale e sulle pagine social dell'Isitituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) non è comparso alcun avviso, i sismografi non hanno registrato nulla.

L'ipotesi del frammento d'asteroide

Cos'era dunque il boato sentito tra Roma e provincia? Premettendo che non è stato avvertito in tutti i quadranti della città, ma nella parte Sud-Ovest tra la Capitale e i Castelli Romani, il boato ha creato sconcerto tra i cittadini, che hanno avuto paura e si sono chiesti cosa stesse accadendo.

Fanpage.it per saperne di più ha contattato gli esperti del progetto ‘Prisma', la Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera, che prevede la realizzazione di una rete italiana di camere all-sky per l'osservazione di meteore brillanti (fireball e bolidi), con l'obiettivo di determinare le orbite degli oggetti che le provocano e recuperare le meteoriti.

Non escludono che possa essersi trattato di un frammento d'asteroide o bolide. Nello specifico la porzione che può provocare il boato in gergo tecnico viene chiamata "meteoroide". In alcuni casi quando sono un po' più grandi invece di formare una scia luminosa nel cielo, creano un boato. I loro strumenti però giovedì scorso non hanno registrato nulla di significativo.

Il boato sentito a Roma non era un boom sonico

È escluso invece che il boato sentito a Roma possa essersi trattato di un boom sonico, secondo quanto accertato con l'Aeronautica Militare, alla quale non risulta. Il boom sonico (o bang supersonico) è un boato prodotto dagli aerei militari, che sfondano il muro del suono, ciò accade quando superano la velocità di MACH 1. Non si tratta di un fenomeno frequente, tutavia quando accade può succedere di scambiato per un terremoto, in quanto ad esempio può far vibrare i vetri dei palazzi.