Misterioso boato a Roma da Fiumicino a Nettuno, la scossa di terremoto non risulta: di cosa si tratta Un boato e una scossa, come fosse un terremoto. Un fenomeno che ha messo in allerta la popolazione delle coste laziali e di Roma, ma che non è stato registrato dai sismografi di INVG.

A cura di Beatrice Tominic

Tor San Lorenzo, Ardea, Aprilia. C'è chi dice di averla avvertita anche a Fiumicino, ad Acilia e nella zona dei Castelli Romani. Che la terra stia tremando oggi a Roma e nelle zone costiere del Lazio? Se lo chiedono in molti. E mentre siti non ufficiali riportano l'esistenza di un terremoto a Fiumicino, con tanto di magnitudo, dal dipartimento di terremoti dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, quello ufficiale, non risultano terremoti o microterremoti nel Lazio (in Italia, in realtà, come precisa la voce del centralino telefonico, l'evento più importante risale a questa mattina, in provincia di Palermo).

Terremoto a Roma: cosa è successo

Il tam tam sui social network è iniziato poco dopo le ore 16. "Avete sentito anche voi la scossa di terremoto a Roma?", hanno iniziato a chiedere alcuni utenti. Le risposte non hanno tardato ad arrivare: molte conferme e tante le località che, stando a quanto commentato, che hanno percepito la scossa, ormai un'ora fa.

"Si è sentita anche ai Castelli Romani, ad Albano e a Marino", scrive qualcuno. Molti, invece, dicono di avvertito un boato nelle zone costiere, da quelle più vicine alla capitale, come Ostia e Fiumicino. "Hanno tremato porta e finestre", scrivono. Fino a quelle più a sud: molti giurano di aver avvertito qualcosa di simile ad un terremoto ad Ardea. Altri ancora ad Anzio o Nettuno. Alcuni segnalano anomalie addirittura da Cisterna di Latina (anche se si tratta di un unicum, in questo caso).

Insomma, si susseguono ipotesi, racconti, testimonianze e luoghi in cui questa presunta scossa, con tanto di boato, si sarebbe avvertita. Il tutto, va sottolineato ancora una volta, senza alcuna notizia ufficiale dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Ma allora di cosa si è trattato?

Articolo in aggiornamento