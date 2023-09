Bloccati treni da Roma all’aeroporto di Fiumicino: viaggiatori in ritardo rischiano di perdere l’aereo Treni in forte ritardo sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto. Molti viaggiatori rischiano seriamente di perdere il loro volo in partenza dallo scalo romano.

A cura di Enrico Tata

La linea ferroviaria Roma – Fiumicino Aeroporto è fortemente rallentata dalle ore 13.30 di oggi in prossimità di Ponte Galeria per un inconveniente tecnico sulla linea. "Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 90 minuti, i treni potrnano subire cancellazioni o limitazioni", si legge sul sito di Rfi. L'intervento dei tecnici è in corso e seguiranno aggiornamenti.

Viaggiatori in ritardo, rischiano seriamente di perdere l'aereo a Fiumicino

Molti viaggiatori lamentano di essere in ritardo per prendere l'aereo in tempo. Alcuni di loro stanno rischiando seriamente di perdere il volo. "Treno che porta da Roma a Fiumicino, guasto sulla linea, sono bloccati da due ore a 15 minuti a Fiumicino (e ovviamente c'è chi sta perdendo aerei, etc…)", denuncia una viaggiatrice.

Oggi treni in ritardo a Roma a causa del terremoto ai Campi Flegrei

Una giornata difficile, quella di oggi, per i trasporti ferroviari nella Capitale. A causa del terremoto di magnitudo 4.2 registrato oggi ai Campi Flegrei, la circolazione dei treni ha subito pesanti ritardi per tutta la mattinata. Le verifiche hanno riguardato le rotaie della linea alta velocità e questo ha creato disagi e ritardi per i convogli ad Alta Velocità, per gli Intercity e soprattutto per i treni regionali. Alla stazione Termini i ritardi sia in direzione sud che in direzione nord hanno sfiorato le tre ore.