Blitz antidroga a Roma 11 arresti: a Talenti fermati due ventenni con 12mila euro in contanti Sono undici le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito di controlli antidroga in vari quartieri della capitale. A Talenti due ragazzi trovati in auto con 12mila euro in contanti, a casa ne avevano altri 19mila.

A cura di Natascia Grbic

Undici persone sono state arrestate negli ultimi giorni dai carabinieri del Comando provinciale di Roma in una serie di blitz antidroga effettuati nei vari quartieri della capitale. La maggior parte dei fermi sono stati eseguiti al Quarticciolo, dove è stata scoperta una buca con le dosi nascoste nel terreno, molto probabilmente per occultarle alla vista delle forze dell'ordine. Nel corso dei vari controlli sono state sequestrate soprattutto cocaina, crack, marijuana e hashish, oltre a denaro contante ritenuto provento delle attività illecite.

I carabinieri di Montesacro hanno arrestato un uomo di sessant'anni a Talenti, in via Renato Fucini, dopo che lo hanno sorpreso in macchina con quattro dosi di cocaina, quindici di crack e 490 euro in contanti. Sempre nel quartiere romano di Ralenti, in via Rina de Liguoro, sono stati arrestati due ragazzi di 27 e 28 anni, trovati in auto con oltre 12mila euro in contanti divisi in mazzetti chiusi con l'elastico. Sotto la ruota di scorta avevano nascosti tre cellulari. I controlli sono continuati nell'appartamento del ragazzo, dove sono state trovate dosi di cocaina e hashish, quasi 19mila euro in contanti, due cellulari e un'agenda che teneva la contabilità dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

A Ponte Sisto un 27enne è stato fermato dai carabinieri per un controllo quando hanno visto che si avvicinava spesso a giovani turisti. Avvicinato dai militari, ha provato a lanciare dosi di cocaina e hashish sulla banchina del Tevere, che però sono state recuperate e sequestrate.

Sette persone sono state arrestate al Quarticciolo dai carabinieri della Compagnia di Roma Casilina nell'ambito di specifiche attività antidroga, nelle quali è stato visto uno dei pusher nascondere le dosi in una buca fatta nel terreno, poi ricoperta dalle foglie. Stessa dinamica a Tor Tre Teste, dove i militari hanno arrestato due persone mentre stavano nascondendo dosi di crack e cocaina in un'aiuola. Altri arresti sono stati fatti a Tor Bella Monaca e Trastevere, per un totale di undici persone i cui arresti sono stati tutti convalidati.