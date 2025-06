video suggerito

Blatte in cucina e alimenti vicino alla spazzatura: chiusi il bar Rhegion e il Cornettone a Portuense Entrambi i locali molto conosciuti in zona Portuense sono stati chiusi per carenze igienico sanitarie. Tra sporcizia in cucina e blatte, i proprietari dovranno pagare dodicimila euro di sanzioni ed effettuare una disinfestazione prima di riaprire. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiusi per carenze igienico-sanitarie due locali molto frequentati dalla movida romana in zona Portuense. Si tratta del bar Rhegion e la pasticceria Il Cornettone in via Oderisi da Gubbio. La chiusura si è resa necessaria dopo i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale che in collaborazione con il personale dell'Asl di Roma 3 ha rilevato nei locali gravi irregolarità sanitarie, tra cui anche la presenza di blatte tra gli alimenti mal conservati nei locali. I gestori sono stati sanzionati con un verbale da dodicimila euro. Oltre a saldare la cifra, i proprietari dovranno intervenire urgentemente su tutte le irregolarità segnalate per poter riaprire i locali al pubblico.

Ad attuare le ispezioni la Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XI Marconi insieme al personale dell'Asl di Roma 3 del Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN). Nel corso del controllo si è reso subito evidente la carenza delle regole basilari di igiene. Oltre all'assenza degli attestati HACCP per la sicurezza alimentare, obbligatori per i gestori dei locali, gli agenti hanno rilevato gravi irregolarità in entrambi i locali. Tra queste, la presenza di blatte e alimenti mal conservati senza l'apposita etichettatura che ne indicasse la provenienza. Alcuni di questi alimenti sono stati trovati anche a terra, vicino alla sporcizia accumulata nel corso della giornata lavorativa. Anche i locali adibiti alla preparazione delle sostanze sono stati ritrovati in gravi condizioni igieniche. Oltre a pentole e utensili sporchi, anche sui muri è stato ritrovato cibo incrostato e mai ripulito a fine servizio. Prima della riapertura, entrambi i locali dovranno pagare le sanzioni di quasi dodicimila euro ed effettuare una disinfestazione dopo aver ripristinato le norme igieniche richieste dalla legge.