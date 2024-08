video suggerito

Black out di Ferragosto all'Argentario, alberghi e ristoranti 48 ore al buio e senza aria condizionata Grossi disagi sul Monte Argentario e in provincia di Grosseto per un black out. Moltissimi sono rimasti senza corrente proprio nel giorno di Ferragosto.

A cura di Alessia Rabbai

Black out di Ferragosto sul Monte Argentario in provincia di Grosseto, dov'è mancata la corrente, numerosi i disagi. Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Ansedonia, Orbetello sono rimasti senza elettricità per circa 48 ore. La mancanza di corrente ha provocato interruzioni di servizio proprio nel giorno di festa in ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie ed altre attività commerciali della provincia di Grosseto, gettonatissime durante la stagione estiva e molto note per la bellezza del loro mare, della natura e per il buon cibo. Gli esercizi commerciali sono stati costretti a mandare via i clienti e a chiudere, perché non potevano garantire il servizio né c'erano le condizioni per la vendita di cibo o bevande. Gli alberghi e le strutture ricettive in genere sono rimaste al buio.

Oltre al problema della luce un altro grosso disagio è stato il non poter accendere i condizionatori, dunque per moltissimi residenti e turisti che hanno alloggiato anche nelle case vacanze è stato un Ferragosto all'insegna del caldo torrido, a causa delle elevate temperature che si stanno registrando questa estate e che sfiorano i 40 gradi. Sono stati inoltre diversi gli interventi del 118 e delle forze dell'ordine per malori dovuti al caldo. I negozianti hanno dovuto far fronte ai costi della merce rimasta invenduta per la mancanza di corrente e il cibo, come ad esempio il pesce all'interno delle pescherie o la carne nelle macellerie, è andato sprecato.

La risposta di Enel

Enel in un comunicato ha spiegato che si tratta di "scatti di linea elettrica, probabilmente anche per il significativo carico sulla rete, che ha causato un danneggiamento su più punti della dorsale che alimenta alcune porzioni di territorio tra Ansedonia e Porto Ercole". La società ha chiarito che è stato attivato un piano di lavoro per la riparazione dei tronchi di rete interessati dal danneggiamento, e sono iniziate le operazioni per l'installazione di una Power Station – un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza – che sta per essere attivata per il ripristino del servizio elettrico. La corrente è poi tornata in serata.