Agli arresti domiciliari insulta e picchia l'anziano padre: 38enne portato in carcere Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Regina Coeli con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo, il padre.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 38 anni è stato arrestato e portato in carcere a Regina Coeli con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A fare le spese del suo comportamento violento il padre, un uomo anziano che non solo veniva minacciato e insultato, ma anche picchiato. Da mesi era oggetto degli abusi del figlio, ma finora non lo aveva mai denunciato sia per paura, sia perché sperava le cose cambiassero. Così non è stato, e alla fine l'uomo ha deciso di chiamare il 112, raccontando ciò che accadeva tra le mura domestiche.

Ad arrestare il 38enne sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina. I militari sono intervenuti nell'abitazione condivisa dalla famiglia in viale dei Romanisti, dalla quale era arrivata la richiesta di aiuto al 112. Qui hanno trovato l'anziano genitore, ancora sconvolto per l'accaduto, e il figlio 38enne in regime di arresti domiciliari. L'uomo ha raccontato le violenze che era costretto a subire, sia dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Il figlio lo terrorizzava e lo portava a temere per la sua incolumità: e il fatto che fosse costretto a stare in contatto con lui 24 ore su 24, di certo non aiutava.

Secondo quanto riportato dall'uomo, le violenze andavano avanti da gennaio. Mesi in cui aveva sperato che il figlio smettesse di picchiarlo, cosa che però non era mai avvenuta. Alla fine, stremato dai suoi comportamenti, ha deciso di denunciarlo. I carabinieri hanno quindi arrestato il 38enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lo hanno portato in carcere a Regina Coeli, lontano dal genitore.