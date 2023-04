Bimbo di quattro anni morto a Vallerano, il sindaco: “Ho portato io la madre al Gemelli” Sul corpo del piccolo Ismaele è stata disposta l’autopsia, in modo da chiarire le cause del decesso. Al momento non è ancora nota la data dei funerali.

A cura di Natascia Grbic

"Al momento si sa che il bambino ha avuto un malore nella tarda mattinata di sabato, la mamma ha chiamato i soccorsi, il 118, e poi è stato trasferito al Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio è deceduto. Però le cause le stabilirà l’autopsia. L’ho portata io al Gemelli, era il minimo che potessi fare". Così il sindaco di Vallerano Adelio Gregori a Il Messaggero, riguardo la morte del piccolo Ismaele, morto sabato primo aprile in seguito a un malore.

Il bambino, di soli quattro anni, si è sentito male mentre si trovava in casa: il magistrato ha disposto l'autopsia, in modo da chiarire le cause del decesso. In un primo momento si è parlato di shock anafilattico, ma non c'è nessuna certezza: saranno gli esami autoptici a stabilire cos'è accaduto e capire quale sia stata la natura del malore.

Tutta la comunità di Vallerano si è stretta attorno alla madre di Ismaele, sconvolta dall'accaduto. La donna, che ha cresciuto il figlio da sola, è chiusa nel suo dolore, circondata dall'affetto della sua famiglia.

"La data dei funerali non è stata fissata – ha spiegato il sindaco – ancora non si sa nulla. I famigliari sono in attesa di notizie da parte dell’ospedale".

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bimbo si è sentito male intorno alle 13, mentre si trovava a casa con la madre. Immediata la chiamata al 112, con il piccolo trasportato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma con l'eliambulanza, mentre la madre ha raggiunto il nosocomio della capitale insieme al sindaco. I familiari hanno sperato fino all'ultimo che Ismaele ce la potesse fare: dopo qualche ora, la tragica notizia che il bimbo non ce l'aveva fatta.