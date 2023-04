Bimbo di 5 anni si sente male e muore in ospedale: disposta l’autopsia Tragedia a Vallerano, dove Ismaele, 5 anni, si è sentito male ed è morto all’ospedale Gemelli di Roma. Sulla salma verrà svolta l’autopsia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un bambino di cinque anni di nome Ismaele Serangeli, si è sentito male ed è morto in ospedale. I fatti si sono verificati sabato primo aprile. Per il piccolo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese viveva con la famiglia nel Comune di Vallerano, in provincia di Viterbo, era in casa quando ha avuto un malore improvviso, forse una grave reazione allergica.

Sulla salma verrà svolta l'autopsia

Soccorso, Ismaele è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. All'arrivo del personale sanitario le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate ed è stato trasferito a Roma in eliambulanza. Arrivato in ospedale è deceduto nel pomeriggio, nonostante l'intervento dei medici. Sulla salma del bambino l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia, i cui risultati faranno chiarezza sulle cause che hanno provocato il decesso.

I messaggi di cordoglio alla famiglia di Ismaele

La notizia della prematura e improvvisa scomparsa di Ismaele ha scosso la comunità del Viterbese, che si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dare l'ultimo saluto al bambino. Tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia. A diffondere la notizia è stato il sindaco di Vallerano, Adelio Gregori, che ha accompagnato la mamma del piccolo in ospedale a Roma: "Un’enorme tragedia – ha scritto ieri sera su Facebook – Il piccolo Ismaele è un Angelo in cielo. Ci stringiamo al dolore della mamma e dei familiari tutti. Orlanda sente l'affetto e la vicinanza di tutta la nostra comunità e nel ringraziare tutti chiede di poter vivere questo momento in modo intimo e privato".