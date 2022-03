Bimbo di 2 anni esce di notte da casa, ai carabinieri risponde: “Sono Batman, datemi la cioccolata” Il bimbo di due anni uscito di notte da un residence ha risposto ai carabinieri intervenuti per riportarlo dai genitori: “Sono Batman, vi dico dove sono mamma e papà se mi date la cioccolata”.

A cura di Alessia Rabbai

"Sono Batman". Così avrebbe risposto il bambino di due anni uscito di notte da un residence dove la sua famiglia alloggiava ai carabinieri che gli hanno chiesto come si chiamava. I militari della Compagnia di Castel Gandolfo contattati dall'uomo che ha trovato il bimbo, sono giunti sul posto e hanno chiesto al piccolo dove abitasse e chi fossero i suoi genitori. Sorridendo ha risposto loro: "Ve lo dico se mi date la cioccolata". Il bambino si è allontanato dalla struttura dove si trovavano sua mamma e suo papà di notte a loro insaputa, uscendo ha percorso molta strada da solo. Si è poi intrufolato all'interno di un'abitazione, dove si è fermato per giocare con un cane, che si trovava all'interno di un cortile.

A notarlo è stato il proprietario della villetta che, preoccupato avendo visto il bambino da solo e spaesato alle due di notte, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I militari si sono occupati lui, lo hanno preso in braccio e lo hanno portato a bordo della gazzella. Uno dei militari lo ha stretto forte a sé cercando di riscaldarlo, aveva piovuto, il piccolo indossava solo il pigiama ed era scalzo. Quando i carabinieri hanno riportato il bambino al residence, i genitori stavano ancora dormendo.

Svegliati dai militari e appreso quanto accaduto, si sono spaventati, non riuscendo a capire come non si siano accorti di nulla e domandandosi in che modo il bambino nonostante la sua età, abbia avuto l'intraprendenza di allontanarsi da solo di notte da solo. Fortunatamente hanno potuto riabbracciare loro figlio tornato indietro sano e salvo e hanno ringraziato i carabinieri per il loro tempestivo intervento. Una vicenda che avrebbe potuto avere risvolti ben più seri, ma che grazie alla segnalazione del proprietario della villetta e all'operato dei carabinieri si è conclusa con il lieto fine. I militari prima di andarsene infine hanno mantenuto la promessa: il bimbo ha avuto la sua cioccolata!