in foto: Foto da Facebook

Una bambina è stata recuperata dagli agenti della Polizia stradale mentre stava camminando sulla Pontina. Confusa, spaventata, e ignara dove si trovasse, era in condizioni di grave pericolo: soprattutto perché si era persa e voleva attraversare la carreggiata, nonostante le centinaia di macchine che in quel momento stavano sfrecciando ad altissima velocità. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18.30 al chilometro 36,300 della Pontina, tra Aprilia e Ardea. La piccola era in macchina con la madre, che si era fermata a fare benzina presso una stazione di servizio. Quando è rientrata non si è accorta che la bambina era scesa. Credendo che si fosse messa a dormire, è partita e si è diretta verso casa. Salvo accorgersi poco dopo che la figlia non era più sui sedili posteriori.

Recuperata bimba sulla Pontina, riaffidata alla madre

Intanto alla centrale operativa della polizia sono cominciate ad arrivare numerose segnalazioni da parte di diversi automobilisti che denunciavano la presenza della piccola sulla via Pontina. La bimba si teneva a lato della carreggiata, ma non capiva bene dove fosse. Era confusa e cercava la madre, tanto che voleva provare ad attraversare. La situazione era per lei estremamente pericolosa visto l'alto afflusso di macchine sulla strada e l'alta velocità alla quale stavano viaggiando. Quando gli agenti sono arrivati, hanno fatto rallentare il traffico e hanno fatto salire la bambina in macchina, portandola nell'area di servizio. Poco dopo è arrivata la madre, che era tornata indietro per cercare la figlia. La piccola, fortunatamente incolume, è stata riaffidata alla donna.