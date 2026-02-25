Bimba di dieci mesi soffocata per sbaglio dal padre mentre dorme: morta al Gemelli di Roma

La bambina sarebbe stata schiacciata dal padre nel sonno. Trasportata d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, è morta poche ore dopo il suo arrivo.

Una bambina di 10 mesi è morta la sera di domenica 22 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stata schiacciata nel sonno dal padre. La piccola era stata trasferita d’urgenza in eliambulanza nella mattinata dall’ospedale De Lellis di Rieti, ma le sue condizioni erano disperate.

Stando alle prime ricostruzioni, padre e figlia si erano addormentati insieme nel letto la sera di sabato 21. Durante la notte, però, l’uomo si sarebbe girato nel sonno finendo per sovrastare il corpo della bambina. Solo al risveglio, nella mattinata di domenica, si sarebbe accorto che la figlia non reagiva. La piccola presentava un colorito cianotico e un respiro quasi assente. A quel punto l’uomo ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112, chiedendo l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi disperati al De Lellis di Rieti e il trasporto a Roma

All’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Rieti, le condizioni della bambina sono apparse da subito estremamente critiche. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, mentre veniva attivato l’elisoccorso per il trasferimento in una struttura attrezzata per la gestione di casi così gravi. La piccola è stata quindi trasportata al Policlinico Gemelli nella mattinata di domenica.

Al momento del ricovero a Roma, la bambina si trovava in uno stato di grave ipossia, cioè di carenza prolungata di ossigeno. Secondo quanto riferito, l’arresto cardiaco sarebbe durato a lungo, provocando un danno cerebrale irreversibile. Nonostante i tentativi dei medici, la sera del 22 febbraio il cuore della piccola ha smesso di battere.