Bimba di 3 anni cade in piscina: trasportata in eliambulanza al Bambino Gesù, è grave Una bambina di 3 anni è caduta in una piscina e, in breve tempo, ha raggiunto il fondo: è stata trasportata con l’elisoccorso al Bambino Gesù di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Una bambina di tre anni ha rischiato di annegare dopo essere caduta in una piscina per adulti mentre stava giocando lungo il bordo insieme ai fratellini. È successo ieri pomeriggio, 27 giugno 2022, in provincia di Frosinone, nel comune di Cervaro, a meno di dieci chilometri da Cassino. Mentre stava giocando a bordo piscina con i fratelli, però, la piccola è caduta in acqua e in breve tempo ha raggiunto il fondo: adesso si trova in gravi condizioni.

Il salvataggio in acqua

Fra le persone che hanno assistito alla scena nella piscina, uno dei presenti non ha esitato a tuffarsi, arrivando fino al fondo della piscina e riuscendo a recuperare la piccina. Una volta portata fuori dall'acqua, l'uomo che l'ha salvata l'ha soccorsa come poteva: le ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Non aveva idea, però, di quanto la piccola fosse rimasta senza ossigeno.

Il soccorso in eliambulanza

Oltre al primo soccorso prestato dal bagnante, naturalmente è stato subito allertato il 118. In breve tempo sul posto sono arrivati i medici del personale sanitario dell'Ares 118 che, una volta analizzare le condizioni di salute della piccola, hanno richiesto immediatamente l'intervento dell'eliambulanza. La bambina, presa in carico dall'elisoccorso, è stata caricata sul mezzo ed è stata trasportata d'urgenza a Roma, nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù: è lì che i medici del pronto soccorso, viste le condizioni gravi in cui è arrivata in ospedale, l'hanno giudicata con un codice rosso. Nel frattempo, nella struttura acquatica, sono arrivati anche i carabinieri di Cassino per gli opportuni controlli.