Biagio Carroccia a 29 anni morto su via Flacca, la sua moto si è incendiata dopo lo scontro con un’auto

Si chiamava Biagio Carroccia il motociclista ventinovenne morto nell'incidente stradale avvenuto nella serata di sabato scorso 23 agosto lungo via Flacca nel Comune di Fondi in provincia di Latina. A scontrarsi sono state la sua moto e un'auto, per il motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La notizia della scomparsa improvvisa di Biagio si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Su Facebook Biagio, originario di Lenola, pubblicava foto delle sue gite in moto in compagnia di amici. Nel suo ultimo post pubblico datato al 14 agosto scorso scriveva: "Alcuni hanno il timore di guidare una moto, altri hanno paura di smettere".

I messaggi d'addio a Biagio Carroccia

Sono tanti i messaggi d'addio per Biagio Carroccia comparsi sui social network. Luigi, un suo caro amico scrive: "Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore". Nel post le foto di quando erano adolescenti. "Ciao Biagio oggi è il giorno del silenzio, lasci un vuoto immenso nella nostra comunità. Eri venuto a ritirare il tuo vestito da vescovo per la prossima rappresentazione teatrale ‘Deogratias' ed eri orgogliosissimo di questo nuovo ruolo…In uno dei tuoi ultimi post hai scritto una sella tra le gambe, il vento e la libertà. E noi ti immaginiamo libero nel cielo al cospetto di Dio mentre ammiri la nostra bella Madonna del Colle…Fai buon viaggio!" commenta Ynola Ass. Storico-Culturale.

L'incidente in cui è morto Biagio Carroccia

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Biagio Carroccia era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Flacca. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto che viaggiava nel senso di marcia opposto. Il motociclista dopo l'impatto ha fatto un volo di diversi metri ed è finito riverso sull'asfalto. Il veicolo a due ruote ha preso fuoco. Sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario, che ha tentato di rianimare il motiociclista, praticandogli il massggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito. Biagio è morto praticamente sul colpo.

A bordo della macchina c'era una coppia, un uomo e una donna rimasti feriti, che hanno avuto bisogno di cure medicihe. I sanitari li hanno trasportati all'ospedale Fiorini di Terracina. Da quanto si apprende fortunatamente non rischiano di morire. Presenti sul luogo del sinistro i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida.