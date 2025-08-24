Si scontra con un’auto sulla via Flacca: morto motociclista di 29 anni, ferite altre due persone

Foto di repertorio

Un 29enne è deceduto nella serata di ieri, sabato 23 agosto, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la via Flacca tra i comuni di Fondi e Sperlonga (in provincia di Latina). Stando a quanto ricostruito finora, il giovane era alla guida della sua motocicletta quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un'auto che procedeva nella direzione opposta alla sua. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha dovuto constatare il decesso del 29enne e trasportate i due occupanti della vettura, un uomo di 76 anni e una donna di 66 anni, al pronto soccorso dell'ospedale ‘Fiorini' di Terracina. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata del 23 agosto lungo via Flacca, nel territorio comunale di Fondi. La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è stata affidata alle pattuglie dei carabinieri della Stazione locale, intervenuti per i rilievi del caso insieme ai soccorritori. Le indagini sono ancora in corso, ma pare che il 29enne stesse viaggiando in sella alla sua Yamaha nella direzione opposta della Fiat Panda con la quale si è scontrato. L'ipotesi, non ancora confermata, è che la vettura fosse impegnata in una svolta al momento dello schianto.

L'impatto tra i due veicoli è stato violento. Il 29enne, residente a Lenola, è stato sbalzato sull'asfalto a circa venti metri di distanza. Il personale sanitario del 118, arrivato sul posto con la massima urgenza, ha provato a rianimare il giovane, ma alla fine ha dovuto constatarne il decesso prima ancora di poterlo trasportare in ospedale. Soccorsi anche il 76enne e la 66enne che si trovavano a bordo della Panda. I due, una coppia di turisti campani, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina.