Guido Bertolaso non si candiderà a sindaco di Roma. I rumors che lo volevano quindi candidato per il centrodestra, sono stati definitivamente smentiti. "Lavoro volontario per la Regione Lombardia e non posso pensare di usare questo ruolo per fare campagna elettorale. Dunque, per la mia candidatura a sindaco di Roma, con rammarico, dico che dovranno trovarne un altro", ha dichiarato l'ex capo della Protezione civile questa sera su Rete 4 a Quarta Repubblica. Bertolaso è al momento consulente della Regione Lombardia per il piano vaccinale. "L'idea di Roma è stata una suggestione dello scorso autunno, lavorando in Lombardia non posso essere più candidato. Non faccio campagna elettorale con il lavoro che sto facendo".

Salvini: "Convinto che Bertolaso sia candidato migliore"

Matteo Salvini, leader della Lega, ha dichiarato di essere rimasto dispiaciuto dalle parole di Bertolaso e che proverà a fargli cambiare idea. "Sono rimasto dispiaciuto, perché poco fa Bertolaso ha detto che ha tantissimo da fare in Lombardia e quindi non penso di candidarmi a sindaco di Roma – ha dichiarato – Io, invece, continuo a pensare che Bertolaso sia il sindaco migliore per rilanciare e far rinascere la splendida città di Roma. Gli ho mandato un messaggino durante la pubblicità e vedrò di ragionarne con lui". Al momento il centrodestra non ha ancora espresso un candidato. Messa da parte anche l'ipotesi della candidatura di Giorgia Meloni a sindaca di Roma, il centrodestra sembra lavorare a una figura estranea al mondo della politica: un manager insomma, una persona fortemente specializzata più simile a un tecnico che a un politico.