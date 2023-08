Benedetta è stata ritrovata, si nascondeva a casa di amici. La mamma: “L’ho convinta io” Ai militari della stazione della della Cecchignola, la ragazza ha detto di essersi nascosta da alcuni amici di famiglia a Spinaceto, dopo essere scappata, venerdì scorso, da una casa famiglia di Tarquinia, litorale Nord di Roma.

"Mi ha contattata nelle scorse ore. Era agitata e con molta fatica sono riuscita a convincerla ad andare dai carabinieri", ha detto al Messaggero la mamma di Benedetta, la 13enne scomparsa improvvisamente da casa nei giorni scorsi e ritrovata ieri. Ai militari della stazione della della Cecchignola ha detto di essersi nascosta da alcuni amici di famiglia a Spinaceto, dopo essere scappata, venerdì scorso, da una casa famiglia di Tarquinia, litorale Nord di Roma.

Le indagini delle forze dell'ordine

La polizia, comunque, aveva già monitorato gli spostamenti della ragazza, individuando quasi subito, grazie al gps dello smartphone, i luoghi dove si era rifugiata. "Questa volta è vero, Benedetta sta bene", ha confermato il papà. In una nota le forze dell'ordine hanno spiegato che, "monitorando l’utilizzo dei social da parte della minore", è stata effettuata "giorno per giorno la ricostruzione delle connessioni e quindi degli spostamenti, avvenuti principalmente in zona sud-ovest di Roma".

Ieri la ragazza si è presentata spontaneamente dai carabinieri

La ragazza, ospitata a Roma da una casa famiglia, era stata accompagnata in una struttura nei pressi di Tarquinia, vicino al mare. Là avrebbe litigato con gli operatori della struttura e sarebbe scappata con un trolley nella serata di venerdì. Come detto, ieri pomeriggio, intorno alle 16, si è presentata spontaneamente dai carabinieri, probabilmente perché aveva ormai capito di essere stata rintracciata. Era da sola e non insieme alla mamma, come erroneamente è stato scritto ieri subito dopo il ritrovamento. La madre, che si trova all'estero, avrebbe però convinto la figlia a terminare la sua fuga.