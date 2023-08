Benedetta è stata ritrovata: la 12enne si era allontanata da Tarquinia cinque giorni fa Si sarebbe nascosta a casa di alcuni amici nella zona del Laurentino 38 a Roma: Benedetta, che aveva fatto perdere le sue tracce 4 giorni fa, è stata ritrovata.

A cura di Beatrice Tominic

Si era allontanata volontariamente quattro giorni fa, Benedetta C., ragazzina di 13 anni mentre si trovava in un centro estivo di Marina Velca, piccolo comune vicino Tarquinia. Dallo scorso 4 agosto, dopo essere salita su un pullman con il suo trolley, aveva fatto perdere le sue tracce. Non si sa molto di quanto è accaduto prima della sua scomparsa: ciò che è certo è che si è trattato di un comportamento volontario.

Dopo giorni di indagini da parte degli agenti della polizia di Viterbo, è stata finalmente ritrovata.

Adesso si troverebbe dai carabinieri della Cecchignola, nel quadrante sud di Roma, insieme alla madre. La ragazza, come riporta la Repubblica, si sarebbe nascosta da una famiglia di amici al Laurentino 38: in precedenza, si era già rifugiata in quella abitazione.

Leggi anche Assistente bagnante da record: Noemi a 19 anni salva cinque persone il suo primo giorno di lavoro

Benedetta è stata ritrovata: le ricerche estese a Roma

Dopo un primo momento, nel quale le ricerche si sono svolte nella provincia di Viterbo, l'attenzione degli investigatori si è spostata a Roma. Il ritrovamento è avvenuto dopo quattro notti che la ragazzina ha trascorso fuori casa, preoccupando le persone che ti vogliono bene. Il padre ha anche lanciato un appello per chiedere di contattarlo e tranquillizzarlo, dicendogli dove si trovava. È sempre lui che ha suggerito agli inquirenti di controllare all'interno dello smartphone della ragazzina: "La verità è lì. Spero che gli inquirenti lo stiano esaminando", aveva dichiarato. L'ipotesi è che l'allontanamento possa essere scattato dopo aver discusso con gli operatori della struttura, proprio per averle sequestrato il telefonino.