Belayneh Shimeles Solomon è scomparso: l’atleta assente alla Maratona di Roma Sono ore di apprensione per la scomparsa del maratoneta Belayneh Shimeles Solomon assente alla Maratona di Roma e di cui non si hanno notizie da sabato sera.

A cura di Alessia Rabbai

Dal profilo Facebook della mezza maratona Roma– Ostia "RomaOstia Half Marathon"

Belayneh Shimeles Solomon, un maratoneta etiope di ventisei anni, è scomparso. Di lui non si hanno più notizie dalla serata di sabato scorso 26 marzo. Atleta molto atteso alla Maratona che si è svolta a Roma la scorsa settimana, dopo due anni di stop imposto dall'emergenza sanitaria per Covid-19, è stato il grande assente, i suoi avversari non se lo aspettavano. Gli organizzatori della maratona nella giornata di domenica ne hanno denunciato la scomparsa alla Polizia di Stato, gli agenti indagano per ritrovarlo e al momento non esclusono nessuna pista, informata sull'accaduto anche l'Ambasciata etiope. La speranza è che stia bene e che non gli sia accaduto nulla di male, che la sua assenza sia dovuta ad un allontanamento volontario, ma non si spiega perché sia mancato all'appuntamento sportivo.

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Belayneh Solomon

Gli investigatori che si stanno occupando della vicenda stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti del maratoneta. Ciò che lascia perplessi è il fatto che abbia rinunciato a partecipare alla competizione date le sue prestazioni di rilievo, si pensa che possa aver deciso all'ultimo di gareggiare, forse non ne aveva voglia, oppure non si sentiva fisicamente al meglio. Ma la domanda adesso è dove si trovi. Da quanto è noto Solomon è arrivato nella Capitale per prendere parte alla Maratona di Roma. Si è sistemato con i suoi effetti personali nell'albergo dove alloggiava in zona Termini e avrebbe poi partecipato alla presentazione degli atleti, che si è svolta all'Eur e poi avrebbe cenato in hotel. Da qui se ne perdono le tracce. Assente alla competizione sportiva, non si è presentato neanche in aeroporto per il volo di ritorno, dove lo attendevano altri atleti, speranzosi di rivederlo. Nella sua stanza d'albergo le sue cose erano ancora lì, ma di lui nessuna notizia.