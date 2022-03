Maratona di Roma: l’etiope Tefera segna il nuovo record andando sotto le 2 ore e 7 minuti Nuovo record della manifestazione dopo 13 anni: l’etiope Fikre Bekele Tefere ha tagliato il traguardo ai Fori Imperiali con un tempo di 2 ore 6 minuti e 48 secondi. In tutto 11.000 i maratoneti iscritti.

A cura di Redazione Roma

Foto dalla pagina Facebook "Run Rome The Marathon"

La Maratona di Roma, a cui hanno partecipato 11.000 iscritto, è stata vinta dall'atleta etiope Fikre Bekele Tefera, che ha tagliato il traguardo ai Fori Imperiali segnano un nuovo record della manifestazione con un tempo di 2 ore 6 minuti e 48 secondi. Dopo tredici anni è così caduto il precedente record del keniano Benjamin Kiptoo, che nel 2009 aveva corso in 2 ore 7 minuti e 17 secondi. Il vincitore nell'ultimo decisivo tratto di gara ha superato il connazionale Tadesse Mamo Temechachu, che è arrivato secondo segando il suo record personale. In tutto sono nove gli atleti che hanno corso sotto le due ore e dieci minuti, confermando l'Acea Run Rome The Marathon come una gara di grande rilievo internazionale. Terzo è arrivato quello da molti considerato come il favorito, il marocchino Othmane El Goumri arrivato al traguardo in 2 ore 7 minuti e 12 secondi.

Foto dalla pagina Facebook "Run Rome The Marathon"

Etiopia protagonista anche nella gara femminile con Sechale Dalasa Adugna ha dominato la gara da metà del percorso, con un record personale di due ore ventisei minuti e nove secondi. metà gara, realizzando il record personale di 2h26:09 nonostante una flessione nella parte finale. Seconda la connazionale Nedi Tedelech Bekele, terza la keniana Gladys Kiptoo. Il primo piazzamento italiano della gara maschile è del romano Luca Parisi, arrivato dodicesimo, mentre sempre una romana, Paola Salvatori, è arrivata ottava.

Foto dalla pagina Facebook "Run Rome The Marathon"

Al di là dei piazzamenti agonistici la gara è stata una grande festa dello sport, con migliaia di corridori amatoriali arrivati un po' da tutta Italia e non solo, che hanno provato l'emozione di gareggiare tra le vestigia della Roma Antica, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti e con San Pietro sullo sfondo. Anche Papa Francesco, durante l'Angelus ha voluto salutare i maratoneti: "Saluto i partecipanti alla Maratona di Roma. Quest'anno per iniziativa di Athletica Vaticana numerosi atleti sono coinvolti in iniziative di solidarietà con le persone che in città vivono nel bisogno".