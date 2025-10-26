Beatrice Bellucci morta in un incidente, l’elenco delle strade più pericolose di Roma

Via Cristoforo Colombo e via del Mare, via Portuense, Lungotevere della Vittoria. Sono alcune delle strade di Roma dove le auto si sfidano in corse clandestine. Sabato notte Beatrice Bellucci è morta in un incidente, dopo che una Bmw le è piombata addosso.

Beatrice Bellucci

Alta velocità, regole della strada non rispettate e corse clandestine. Sulle strade di Roma si continua a morire, le vittime specialmente quando sono giovani come nel caso di Beatrice Bellucci, riaccendono ogni volta i riflettori sul tema urgente della sicurezza stradale. L'ipotesi è che la studentessa ventenne sia rimasta coinvolta in uno scontro tra auto, impegnate in corse clandestine. Sfide pricolose e spesso, come in questo episodio, con esito mortale.

L'elenco delle strade di Roma più pericolose di Roma

Alcune delle strade della Capitale più pericolose e lungo le quali si "corre" di più sono via Portuense nel quadrante Ovest; Lungotevere della Vittoria in centro, via Cristoforo Colombo, via di Torre di Mezzavia a Roma Sud. Corse clandestine ad alta velocità avvengono anche nel territorio della periferia Est della città, come ad esempio in via dei Castani. Ma ce ne sono molte altre, da Ponte Milvio a Ostiense, da Monteverde a Centocelle. Le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli volti alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti mortali.

Le sfide tra automobilisti che si radunano a Roma e danno il via a corse clandestine non sono una novità, il fenomeno è esteso in varie zone nella città. Nel tempo i controlli della polizia locale di Roma Capitale e delle forze dell'ordine in generale monitorano le principali strade, specialmente durante la notte. A rivelarsi fondamentali in questi casi sono le segnalazioni dei residenti, che si ritrovano ad assistere alle macchine che sfrecciano per i quartieri come in una gara di Formula 1. Come deterrenti sono stati disposti dossi, autovelox fissi e mobili.

L'incidente in cui è morta Beatrice Bellucci

La scorsa estate ad agosto un'auto che procedeva ad alta velocità ha urtato quattro veicoli in sosta lungo via Giovanni Gussone, una tragedia sfiorata. Nella notte di sabato scorso 25 ottobre proprio lungo via Cristoforo Comombo ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci in uno scontro avvenuto all'altezza di Piazza dei Navigatori. Una Bmw Serie 1 è piombata addosso alla Mini Cooper grigia guidata da una sua amica, la macchina è poi finita contro un albero. Bellucci è deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale San Camillo.