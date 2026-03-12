Trovate ossa umane a Ostiense durante i lavori di ristrutturazione: indagini in corso

Stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione in un locale a Roma, quando si sono imbattuti in alcuni resti umani. La macabra scoperta è avvenuta nella zona di Roma Ostiense, al confine con la Garbatella, nel quadrante sud ovest della capitale nella mattinata di lunedì scorso, 9 marzo 2026. Non appena si sono resi conto del ritrovamento, gli operai che erano al lavoro hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. A segnalare il ritrovamento chiamando la polizia è stato il geometra incaricato dei lavori verso mezzogiorno di lunedì.

Ossa ritrovate a Ostiense in un cantiere

Il ritrovamento, come anticipato, è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso, al confine fra i quartieri Ostiense e Garbatella, nel X Municipio. Gli operai che hanno segnalato la presenza delle ossa hanno effettuato il terribile ritrovamento mentre stavano eseguendo i lavori di ristrutturazione all'interno di un cantiere in via delle Sette Chiese. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi del caso che hanno posto sotto sequestro l'area.

L'arrivo degli agenti della polizia Scientifica

Non appena allertati, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia Scientifica che hanno sequestrato l'intera area coinvolta. Le ossa sono state immediatamente messe a disposizione dell'autorità giudiziaria e il locale è stato posto sotto sequestro. Il decesso, secondo le prime informazioni emerse dai controlli, risale a diversi anni fa. Ora spetta agli agenti cercare di ricostruire a chi appartengano le ossa ritrovate: secondo delle prime analisi, ancora molto sommarie, i resti umani risalirebbero a diversi anni fa. Ancora troppo presto, però, riuscire a fornire una data e, soprattutto, un nome per il ritrovamento.