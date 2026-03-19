Il mistero di Isabelle, la donna senza identità che vive in strada a Roma: “Qualcuno la riconosce?”

Isabelle è una donna straniera, forse belga o svizzera, che da molti anni vive in strada a Roma. In molti si stanno mobilitando per scoprire la sua identità e ritrovare la sua famiglia.

Isabelle, almeno così dice di chiamarsi, è una donna sola che ha vissuto in strada per tanto tempo. Per mesi è stata vista dormire in alcune zone del quartiere Monte Mario a Roma, fino a quando una residente, Antonella Spadaro, si è attivata per aiutarla. La donna è una volontaria della Comunità di Sant'Egidio e da tempo si occupa di persone ai margini della società. Piano piano è riuscita a conquistare la fiducia di questa donna, ora la sua missione è scoprire le sue origini e se c'è qualche parente che la sta cercando.

Poche informazioni

La donna piano piano inizia a raccontare la sua storia ad Antonella, parlando un po' Francese, un po' Italiano, un po' Inglese e anche Spagnolo. La sua lingua madre è sicuramente il Francese, anche se dall'accento sembra avere origini belghe o svizzere. Purtroppo le informazioni di Isabella sembrano spesso poco attendibili o confuse. Lei ad esempio afferma di essere nata nel 1932 a Berlino (o forse in Austria) ma osservandola non sembra proprio una donna di oltre 90 anni.

Dice anche di essere israeliana e di aver frequentato la scuola militare. Afferma di provenire da una famiglia con tanti fratelli maschi e dove sua mamma sarebbe morta quando lei era piccola. Si mostra come una donna colta, elegante. Sembra una vecchia signora borghese andata in rovina, ma che conosce sicuramente le comodità e gli sfarzi di una vita da persona benestante.

La ricerca di un'identità

Dall'inizio del 2026 Isabella almeno non vive più in strada, grazie all'intervento del Municipio XIV e dell'assessora Barbara Funari. È stata individuata una soluzione abitativa temporanea per non farla più dormire all'interno di una tenda al freddo. Ma se la questione casa è stata risolta, scoprire le sue origini sembra un'impresa molto difficile.

In tanti sui social e non, si stanno mobilitando per dare un'identità a Isabelle. Anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto" ha lanciato un appello e raccontato la storia di questa misteriosa donna. "Ricevo tante segnalazioni anche dall'estero – ci racconta Antonella – alcuni addirittura affermano di averla vista in un'altra zona di Roma nel lontano 1999. Isabelle purtroppo non sembra sempre totalmente lucida e non sappiamo quanto i suoi racconti siano veritieri, speriamo che facendo girare le sue fotografie qualcuno si faccia avanti".

Le segnalazioni e informazioni utili su Isabelle possono essere inviate a questa mail: amici.isabelle@gmail.com