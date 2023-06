Bambino di due anni cade dal balcone di casa: trasportato d’urgenza al Bambino Gesù Sul posto sono intervenute le pattuglie di Protezione Civile, Carabinieri e Polizia locale di Sabaudia, oltre ai soccorritori del 118.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina a Sabaudia. Un bambino di due anni è caduto dal balcone di casa facendo un volo di circa tre metri. Il piccolo, trasportato d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù con l'eliambulanza, era vigile all'arrivo dei soccorritori. Secondo le prime informazioni, riportate da Il Messaggero, avrebbe riportato un trauma cranico. Al momento è ricoverato per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie di Protezione Civile, Carabinieri e Polizia locale di Sabaudia, oltre ai soccorritori del 118. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, e come il piccolo abbia fatto a salire sul balcone e cadere di sotto. A quanto si apprende, la madre era in casa con lui quando è precipitato: quando si è accorta di quello che era successo ha dato immediatamente l'allarme, facendo arrivare i soccorritori.