Bambina trova una collana al parco e lascia un biglietto: “Vorrei vederla al collo del proprietario” Ha nove anni ed è una bambina onesta: la piccola ha trovato qualche giorno fa una collana al parco, l’ha presa in custodia e ha scritto un bigliettino, in attesa di restituirla al legittimo proprietario.

A cura di Beatrice Tominic

"Ho trovato una collana, mi farebbe piacere che il legittimo proprietario la ritrovasse". Poche righe, qualche errore ortografico, disegni di fiori, sole, stelle e luna. E un cuore grande, proprio come quello della bimba che ha scritto il messaggio. Si chiama Irene, ha 9 anni e qualche giorno fa, trascorrendo un pomeriggio nel Parco della Cellulosa, l'area verde del quartiere di Casalotti, ha trovato una collana.

Il misterioso proprietario della collana

"Qualcuno deve averla persa, mi farebbe piacere che la ritrovasse", ha scritto in un bigliettino che ha lasciato appeso alla recinzione di ingresso del parco, da poco rimesso a nuovo. La piccola bimba onesta ha preso in custodia la collana, pronta a restituirla non appena il legittimo proprietario si farà avanti. Potrebbe trattarsi di una persona che frequenta il parco per allenarsi o con i propri figli. Forse con qualche amico a quattro zampe o, ancora, una delle persone arrivata per il primo della serie di eventi organizzati dal parco per ogni sabato di settembre, in corso in queste settimane. Come hanno dichiarato a Fanpage.it dal Comitato del Parco della Cellulosa, l'identità del misterioso proprietario resta sconosciuta: nessuno ha ancora reclamato l'oggetto.

Il bigliettino scritto dalla bimba

"Sono una bambina di 9 anni e qualche giorno fa ho trovato una collana che qualcuno ha perso e mi farebbe piacere se la ritrovasse – ha scritto nel bigliettino la bimba – Sarei molto contenta di non ritrovare la collana qui, ma al collo del proprietario. Firmato: Irene". Queste le poche righe lasciate dalla bimba, in un piccolo foglio a righe decorato con qualche disegnino.

"Una bambina coscienziosa ha trovato una collanina e ha lasciato questo biglietto appeso al cancelletto del parco – scrivono dal Comitato Promotore "Parco della Cellulosa" – Speriamo anche noi che il proprietario si faccia vivo".