Ballottaggio Civitavecchia, Palestrina e Tarquinia: alle 12 l’affluenza per le elezioni comunali al 13% Nel mirino in questa domenica i comuni di Civitavecchia, Palestrina e Tarquinia, dove si vota per eleggere il sindaco. Alle 12 l’affluenza alle urne è del 13,44%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Civitavecchia e Palestrina in provincia di Roma, Tarquinia in provincia di Viterbo. Sono questi i tre comuni nella regione Lazio in cui si vota oggi e domani, 23 e 24 giugno 2024, per il ballottaggio. I seggi oggi sono aperti dalle 7 alle 23. Alle 12 è arrivato il primo dato sull'affluenza alle urne: si tratta del 13,42 % sui 31.244 aventi diritto al voto, secondo il ministero dell'Interno.

L'affluenza nei singoli comuni

Al primo turno, lo scorso 9 giugno per elezioni europee e 142 comuni al voto, nell'intera regione Lazio alle 12 l'affluenza era stata invece intorno al 22,97 %. Per quanto riguarda, invece, i comuni nel particolare l'affluenza è stata al 12,76 % a Civitavecchia, dove al primo turno alla stessa ora era stata al 20,63%. A Palestrina è all'11,35 %, contro il 22,6 % al primo turno. A Tarquinia, infine, l'affluenza di oggi è al 18,12 %, mentre al primo turno hanno raggiunto il 30,85 %.

L'elezioni a Civitavecchia, Palestrina e Tarquinia

Nel comune di Civitavecchia, nel litorale a nord di Roma, i cittadini sono stati chiamati a rinnovare il consiglio comunale e ad eleggere il sindaco. Il rpimo cittadino uscente, Ernesto Tedesco della Lega, non si è ricandidato. È scontro al ballottaggio fra Massimiliano Grasso e Marco Piendibene.

Mario Moretti ha chiuso anticipatamente il suo periodo da sindaco a Palestrina e, dopo una fase di amministrazione prefittizia, oggi c'è il ballottaggio. La cittadinanza è chiamata alle urne, a scegliere fra Giuseppe Cilia e Igino Macchi.

Nel Viterbese, invece, lo scontro è nell'unico comune al voto con più di 15mila abitanti di questa tornata elettorale della Tuscia. Si tratta di Tarquinia, dove si sfidano Francesco Sposetti e il sindaco uscente Alessandro Giulivi.