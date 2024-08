Bagno nella Fontana di Trevi, turista si tuffa dal monumento e nuota nella vasca: multato Multa salata per un turista 49enne, che ha fatto il bagno nella Fontana di Trevi a Roma. Un video lo immortala mentre si tuffa dal monumento e nuota nella vasca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il turista mentre fa il bgano nella Fontana di Trevi

È entrato nella Fontana di Trevi per concedersi un bagno refrigerante dlala calura estiva romana. Salito sul monumento arrampicandosi sulle statue, ha "dato spettacolo" di sé, davanti a decine di turisti radunati nella piazza nel set del film La dolce vita di Federico Fellini, che tutto il mondo ci invidia. Non è la prima volta che la Fontana di Trevi viene "sfregiata", specialmente d'estate infatti è presa di mira da turisti i quali, nonocuranti delle regole, entrano all'interno della vasca. Ma stavolta a farlo è stato un quarantanovenne italiano. Caro gli è costato il bagno! Ha ricevuto una multa salata, la quale ammonta a 450 euro.

Tuffi e bagno nella Fontana di Trevi

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti era da poco passata la mezzanotte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto. L'uomo si è avvicinato alla Fontana di Trevi, ci è entrato dentro e poi si è arrampicato sul monumento lungo il gruppo statuario, per poi tuffarsi nella vasca, come se non ci fosse nessuno a guardarlo. Il quarantanovenne si è intrattenuto diversi secondi, si è immerso ed è tornato in superficie, camminando con i vestiti bagnati avanti e indietro, sotto gli occhi di romani e turisti increduli e davanti agli obiettivi degli smatphone che lo immortalavano. Tra questi anche un video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome To Favelas, che ha ricevuto tantissimi commenti e condivisioni.

Il turista multato di 450 euro

E ancora: un tuffo, sott'acqua e in superficie. Solo quando ha visto che gli agenti della polizia locale di Roma Capitale lo stavano raggiungendo, si è avvicinato al bordo della fontana ed è uscito. Gli agenti lo hanno identificato e multato, come prevede il regolamento di polizia urbana.