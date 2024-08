Turista di 28 anni si tuffa nella fontana di Trevi di notte: gli agenti lo multano per oltre 500 euro

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 28 anni svizzero è finito nei guai a Roma. Verso le 3 di notte di oggi domenica 4 agosto ha deciso di tuffarsi nella Fontana di Trevi a Roma per fare un bagno. Subito però sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in servizio in quella zona che lo hanno fatto uscire immediatamente dall'acqua.

Poi sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso: si tratta di un ragazzo di 28 anni svizzero forse a Roma per qualche giorno di vacanza. Per lui sono scattati i verbali per un ammontare di circa 550 euro secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana, con annessa misura dell'ordine di allontanamento.