Poteva finire in tragedia la vicenda che ha visto coinvolta un'anziana signora, che quest'anno compirà 100 anni. Chiusa in casa dalla sua badante, uscita per festeggiare il Natale, si è sentita male e ha provato invano a uscire di casa. Non aveva le chiavi per aprire, e la donna che si sarebbe dovuta prendere cura di lei aveva fatto in modo che non potesse uscire dalla sua abitazione. Un fatto molto grave, soprattutto considerando l'età della signora e il fatto che i familiari contavano sulla badante per accudirla. E l'anziana a un certo punto si è infatti sentita male. Ha tentato di tutto per uscire di casa, ha provato persino a forzare la porta con un cacciavite, ma non c'è riuscita. E allora si è messa a urlare, in modo da farsi sentire da qualcuno.

La chiude in casa per andare a festeggiare il Natale: denunciata

I poliziotti del commissariato di Terracina hanno sentito delle urla provenire da un'abitazione del centro cittadino e sono intervenuti per vedere cosa stava accadendo. La signora, molto in difficoltà a causa del malore, ha spiegato agli agenti di non poter uscire di casa. Hanno quindi forzato la serratura e soccorso la signora, che è stata visitata subito dal personale sanitario del 118. Subito le sue condizioni sono tornate buone: era stata vittima soprattutto di un forte spavento, che l'aveva fatta entrare in un profondo stato d'ansia, acuito dal fatto non solo di essere da sola in casa, ma anche di non poter uscire dalla propria abitazione. La badante che avrebbe dovuto accudirla è stata rintracciata e denunciata: dovrà rispondere del reato di sequestro di persona aggravato dalla minorata difesa della vittima. Proseguono le indagini per verificare se l'anziana sia stata maltrattata dalla donna.