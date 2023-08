Avvistati molti pesci morti nel mare di Ostia, bagnanti preoccupati: mistero sulle cause Nelle scorse ore nel mare e sulla spiaggia di Ostia sono stati avvistati moltissimi pesci morti. Per ora non è stata fornita una spiegazione ufficiale in merito a questo fenomeno.

A cura di Enrico Tata

Nel mare e sulla spiaggia di Ostia, litorale romano, sono stati avvistati nelle scorse ore moltissimi pesci morti. "All'altezza della Spiaggia Senape si segnala che un branco di pesci morti sta valicando gli scogli di barriera e arriva a riva. Oltre gli scogli è pieno", denuncia per esempio su Facebook una cittadina. Ma le segnalazioni sono tantissime e nessuno riesce a spiegarsi il motivo di questi misteriosi avvistamenti.

Perché centinaia di pesci morti stanno invadendo il mare e la spiaggia di Ostia? Una spiegazione ufficiale ancora non è stata fornita dalle autorità e le ipotesi che vengono formulate sono molteplici. Intanto, stando a quanto si apprende, si tratta di cefali, specie che vive nelle acque salmastre e marine. Una delle ipotesi è quindi che provengano dai canali interni e non dal mare. "Quello in foto è un cefalo, è a occhio è morto diversi giorni fa essendo quasi in putrefazione. Anche io penso allo sversamento di prodotti chimici nel canale", ipotizza un utente in un gruppo Facebook. "Erano tutti cefali e di così grandi ce ne sono solo nel porto. Sicuramente qualcuno ha gettato in acqua qualcosa di tossico da una barca", scrive un altro.

È probabile, quindi, che i pesci siano arrivati in mare già morti e provengano dai canali e dai fiumi, forse dal Tevere, dove lo scorso anno, per esempio, si è già verificata una strada moria di pesci. Sversamento di pesticidi e agenti inquinanti nelle acque? La siccità? Le ipotesi sono molteplici, ma probabilmente i pesci già morti (in effetti sono stati fotografati tutti in stato avanzato di decomposizione) sono arrivati galleggiando sui canali fino al mare. Probabilmente l'Arpa effettuerà analisi a campione per determinare la causa di questo fenomeno.