Aveva appena comprato un Rolex in gioielleria: uomo di 72 anni rapinato ai Parioli Due ladri in scooter simulano un tamponamento in via Panama con la tecnica dello specchietto. Quando il guidatore sistema il finestrino, lo aggrediscono e gli rubano il Rolex dal valore di 13mila euro.

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Due uomini in scooter hanno rapinato un uomo di 72 anni appena uscito da una gioielleria in via Panama l'altro ieri, mercoledì 15 maggio, nel quartiere Parioli di Roma. Obiettivo dei due banditi l'orologio Rolex, un modello Date Just da 13mila euro, comprato solo pochi minuti prima in un punto vendita che si trova a viale Parioli.

La vittima era a bordo della sua auto, intorno le ore 16, quando uno scooter, con a bordo due persone, ha colpito lo specchietto. Uno dei due è sceso dal motorino e ha atteso qualche istante per intervenire nel momento migliore.

Quando il guidatore ha iniziato a sistemare lo specchietto, gli hanno sfilato con forza l'orologio dal polso, fuggendo immediatamente. Al momento i ladri non sono stati ancora rintracciati ma sulla vicenda indagano gli agenti della polizia del gruppo Salaria Parioli, che sono intervenuti sul posto.

Lo scippo dell'orologio in via Panama

