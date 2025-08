Avaria su un aereo Airbus 330 a Fiumicino, vigili del fuoco fanno scendere i 296 passeggeri

All’aeroporto di Fiumicino i vigili del fuoco sono intervenuti per l’assistenza ai passeggeri di un aereo in avaria diretto in Brasile. Risolto il problema tecnico, l’aereo è decollato per Rio de Janeiro.