Autostrada Roma-Napoli, tir perde carico di gas: tratto bloccato tra Colleferro e Anagni Traffico e code sull’Autostrada A1 Roma-Napoli per un tir incidentato dal quale è fuoriuscito metano, che ha invaso la carreggiata. Tratto chiuso tra Colleferro e Anagni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Traffico bloccato sull'autostrada A1 Roma-Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni. Il disagio si è registrato nel pomeriggio di venerdì 26 marzo, in direzione Sud nel territorio della provincia di Frosinone. A provocarlo è stato un tir che trasportava gas, il quale a seguito di un incidente stradale è fuoriuscito e ha invaso la carreggiata adibita al transito dei veicoli, rendendolo di conseguenza impossibile. Una giornata di passione quella di oggi per gli automobilisti che si spostano lungo l'A1.

Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 16 quando all'altezza del chilometro 596 il conducente tir che trasportava gas ha perso il controllo alla guida per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato ed è rimasto incidentato. Dal serbatoio è fuoriuscita della sostanza altamente infiammabile. Fortunatamente nel sinistro non è rimasto ferito nessuno, ma è stato necessario chiudere preventivamente la strada per la sicurezza degli automobilisti di passaggio. Sul posto data la natura dell'intervento è stato necessario l'aiuto dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con diverse squadre e strumentazione specifica al rilevamento di sostanze chimiche.

I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Nel frattempo il traffico durante il pomeriggio è stato interrotto lungo entrambe le direzioni, fino al termine dell'intervento. Presenti per la gestione della viabililtà gli agenti della polizia stradale e il personale della direzione 5° tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Inevitabili purtroppo i disagi alla circolazione, con diversi chilometri di code in entrambe le direzioni.